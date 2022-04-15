В ЦРУ назвали причину вторжения Путина в Украину

Главное: Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Путиным руководили амбиции, а также чувство «обиды» на Запад. Поэтому он и принял решение развязать войну в Украине.

Детали: Американские разведслужбы еще осенью 2021 года начали получать «тревожную и детальную» информацию о планах Владимира Путина начать широкомасштабное вторжение в Украину. Об этом рассказал директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Голос Америки.

По словам главы ЦРУ, Путиным руководили амбиции, а также чувство «обиды» на Запад и незащищенность своего положения.

Бернс также отметил, что работа, которую выполняют разведслужбы США, а также та информация, которую они предоставляют властям Украины, «жизненно важны» для борьбы с российской агрессией. Он также подчеркнул, что его ужасают те военные преступления, которые российские войска совершают в Украине.

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