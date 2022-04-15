России и Беларуси объявили почтовую блокаду

Главное: Почтовая блокада объявлена против России и Беларуси. Сделали это ряд стран.
Детали: Сразу несколько стран объявили России и Беларуси почтовую блокаду из-за войны в Украине. Об этом сообщает «Укрпошта».
Сообщается, что сделали это почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии, которые подали во Всемирный почтовый союз документы о прекращении доставки отправлений в Россию и Беларусь.
Также к ним присоединилась Латвия.
Эти страны перестали доставлять почтовые отправления в Россию и Беларусь.
В тему: Дефолт России фактически неизбежен.