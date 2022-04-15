В ОП ожидают «приятных сюрпризов» после ликвидации «Москвы»

Главное: Затонувший накануне крейсер «Москва» занимался прикрытием южной группировки российских войск. По словам Алексея Арестовича, с его ликвидацией возможны «приятные сюрпризы» на данном направлении.

Детали: Флагман Черноморского флота Российской Федерации крейсер «Москва» прикрывал южное направление и херсонскую группировку российских войск на территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

По его словам, уничтожение крейсера позволит улучшить положение украинской авиации на Южном направлении, поскольку на борту находился штаб и командование Черноморского флота России.

«Я думаю, что Херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, то будем ждать каких-то приятных сюрпризов», — отметил он.

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