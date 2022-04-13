В Кремле открестились от Медведчука

Главное: У Путина заявили, что никогда не имели закулисных отношений с задержанным накануне Виктором Медведчуком. В противном случае он давно бы покинул Украину.

Детали: В Кремле не отреагировали на предложение Киева обменять задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

«Позиция Медведчука всегда была открытой. Никаких закулисных отношений с Россией он никогда не имел», — сказал Песков.

Он также отметил, что в противном случае Медведчук давно бы покинул Украину.

«Даже если гипотетически это себе представить, то, наверняка, можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции», — заявил Песков, добавив, что процесс, который в отношении Медведчука проводился, по его мнению, под абсолютного надуманными предлогами.

В тему: Во вторник, 12 апреля, стало известно о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Спикер Путина Дмитрий Песков предложил сначала удостовериться, а настоящий ли это Виктор Медведчук.

Позже в Кремле начали угрожать украинской власти за задержание Медведчука.