Россия хочет отключить в Украине GPS

Главное: Представитель Космических сил США генерал Дэвид Томпсон утверждает, что Россия пытается отключить в Украине GPS. Россия еще не атаковала американские спутники GPS на орбите, но Космические силы США будут следить за этим.

Детали: Новости сегодня таковы - Россия пытается отключить глобальную систему позиционирования (GPS) в Украине. Данные используются для навигации, картографии и других целей. Об этом сообщил представитель Космических сил США генерал Дэвид Томпсон в NBC.

«Конечно, россияне понимают ценность и важность GPS, поэтому пытаются помешать другим использовать его», — сказал он.

Командование США отметило, что Россия еще не атаковала американские спутники GPS на орбите, но Космические силы США будут следить за этим.

Также сообщают, что РФ заблокировала систему GPS, которую использовали гражданские самолеты на границе с Финляндией.

Navstar GPS использует 24 основных спутника. Каждый из них вращается вокруг Земли каждые 12 ч. Система работает, посылая синхронизированные сигналы пользователям на Земле. Поскольку спутники двигаются по разным направлениям, пользователь получает их сигналы в несколько промежутков времени. Приемники GPS могут применять сигналы для расчета положения пользователя при наличии четырех спутников, часто с точностью до метра.

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