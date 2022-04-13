В России украинских детей хотят отправить в спецлагеря для изучения «великого и могучего»

Главное: В России для принудительно вывезенных из Украины детей хотят создать спецлагеря. Там их хотят обучать русскому языку.

Детали: В России предложили создать специальные лагеря для депортированных украинских детей. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Отмечается, что российские чиновники предложили создать так называемые «лагеря» для изучения русского языка. Они будут предназначены для детей, которые плохо владеют языком страны-агрессора и не могут учиться в российских школах.

Они будут функционировать летом, а к работе привлекут выпускников и старшеклассников.

В тему: В Россию принудительно вывезли более полумиллиона украинцев.