Крупный производитель кофе уходит из России

Главное: Производитель кофе Lavazza уходит из России. Из-за войны с Украиной.

Детали: Итальянский производитель кофе Lavazza уходит из России. Компания приостанавливает свою работу на территории страны из-за войны в Украине.

Примечательно, что продажи приостанавливаются и в Украине.

В компании говорят: «Этот год будет чрезвычайно сложным из-за роста цен на сырье. В первую очередь зеленый кофе, а также упаковка, энергия, логистика и риски, вытекающие из драматической текущей геополитической ситуации».

Отмечается, что рост цен в основном был вызван проблемами с глобальной цепочкой поставок и ущербом, вызванным погодными явлениями.

Информируется, что прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в прошлом году составила 312 миллионов евро, что на 23,3% больше, чем в 2020 году.

Кроме этого выручка увеличилась на 11% до 2,3 миллиардов евро в прошлом году.

Уточняется, что произошло это, в том числе, благодаря восстановлению канала «вне дома» после замедления, вызванного эпидемией коронавируса, когда из-за карантина люди оставались дома.

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