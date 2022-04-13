Стало известно, сколько украинцев вывезли в Россию

Главное: По словам Владимира Зеленского, в Россию вывезли более 500 тысяч украинцев. Бывают случаи, когда родителей разлучают с детьми.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что российские военные вывезли в Россию более 500 тысяч граждан Украины. Их депортируют в отдаленные регионы РФ.

«На сегодня уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте себе, сколько это. Это если бы они взяли целью вывезти весь Таллин. Целый город. Это — как треть всех ваших граждан», — заявил Зеленский во время обращения президента к парламенту Эстонии.

По словам президента, в России у украинцев забирают документы, мобильные телефоны и личные вещи. Бывают случаи, когда родителей разлучают с детьми. Их планируют передать на незаконное усыновление в российские семьи.

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