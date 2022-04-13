Украине могут предоставить оружие для ударов по российским аэродромам

Главное: Американские союзники готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем те, которые передавались до настоящего времени. С помощью этого вооружение можно будет наносить удары по военным аэродромам, размещенным на территории России.

Детали: США готовы рассмотреть запрос Украины на поставки оружия средней дальности, которое могло бы наносить удары по аэродромам на территории России. Об этом сообщила на встрече с группой военных обозревателей заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает в среду, 13 апреля, Голос Америки.

«Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции», — заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

При этом она предостерегла от попыток забегать вперед и не сообщила подробностей о типе вооружений.

«Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни», — сказала Хикс.

Кроме того, она подтвердила, что американская сторона продолжит снабжать Украину разведывательной информацией.

«Знаем, что разведывательная поддержка, которую мы оказываем, является жизненно важной. Украинцы тоже ясно давали это понять публично. Мы продолжим делать это», — отметила Хикс.

Также она добавила, что США будут продолжать поставки Украине боеприпасов.

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