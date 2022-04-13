Стало известно, в каких областях уже ликвидируют последствия боевых действий

Главное: Последствия боевых действий в Украине уже ликвидируют в семи областях. В частности, в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Детали: В семи областях Украины, пострадавших от боевых действий, начинается восстановление инфраструктуры, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во вторник, 12 апреля.

Так, из 6 тысяч населенных пунктов в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей под оккупацией находились 1,5 тысяч. 38% населенных пунктов уже активизировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. 13 сел и городов Херсона получили гуманитарную помощь.

Также на территории 95 населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов.

Восстановительные работы также начались на Харьковщине, где продолжаются бои.

«Однако на дороге М-03 от Харькова к освободившемуся Чугуеву проводятся работы по уборке остатков уничтоженного оккупантами гражданского транспорта и вражеской военной техники. Вывезли 14 единиц. На трассе М-18 Мерефа-Лозовая идет ямочный ремонт. По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из региона», — рассказал Тимошенко.

В Сумской области коммунальщики и волонтеры осуществляют санитарную очистку улиц, вывозят мусор. В двух районах Тростянца и села Люджа уже есть свет. В Ахтырке производится подключение жилых домов к водоснабжению.

В Черниговской области начато устройство временных переправ возле сел Смолин и Якубовка.

Около недели ведутся восстановительные работы на Житомирской трассе — ее очищают и возводят временную переправу вблизи Стоянки, через реки Грезля и Ирша Коростенского района.

Также продолжается процесс разминирования. От взрывоопасных предметов уже очищено 168 населенных пунктов из 1,5 тысячи, находившихся под оккупацией.

Замглавы ОП напомнил, что на ликвидацию последствий военных действий направлен первый миллиард гривен.

«Текущие ремонтные работы начаты во многих населенных пунктах. В течение месяца-полтора рассчитываем их завершить», — сообщил Тимошенко.

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