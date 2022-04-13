В Минобороны призывают не спешить возвращаться на освобожденные территории

Главное: Министерство обороны Украины призывает не спешить возвращаться на освобожденные территории. Там остается угроза обстрелов российскими войсками, а также применения химоружия.

Детали: В Минобороны призывают украинцев пока не возвращаться в освобожденные от российских военных регионы. Почему стоит повременить, в эфире телемарафона в среду, 13 апреля, рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

«Риск возобновления агрессивных действий в других регионах, не только востока, возможен, то есть мы такие сценарии рассматриваем. Сегодня ключевая задача российских войск — это восток... но вместе с тем, возможна угроза и относительно в других регионов Украины. Поэтому на сегодня не стоит расслабляться — война в активной фазе сейчас, мы не можем говорит о том сейчас, что, там, спадает активность, о том, что уменьшаются бои — они есть, просто они продолжаются на востоке... и зависимо от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше», — сказала она.

Замминистра заверила, что ВСУ делают все возможное, чтобы не дать российским войскам продвинуться вглубь Украины.

Маляр поддержала призыв чиновников пока воздержаться от возвращения домой: «Это абсолютно резонные призывы».

«Действительно, сейчас еще рано возвращаться, в том числе в столицу. И надо не забывать, что на сегодня высокий риск в целом по государству возможности применения химического оружия со стороны РФ — они рассматривают такие сценарии — и, несмотря на то, что они уже выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому на сегодня есть все риски. Пока продолжается война, риски есть», — добавила представитель Минобороны.

В тему: Мэр Бучи посоветовал не возвращаться в город.