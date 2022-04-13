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Новости > В Мукачево священники УПЦ передали помощь беженцам

В Мукачево священники УПЦ передали помощь беженцам

Александра Кудрявцева
13.04.22 13:40
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В Мукачево священники УПЦ передали помощь беженцам

Главное: На Закарпатье священники Украинской Православной Церкви передали вынужденным переселенцам гуманитарную помощь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, гуманитарный груз доставили из Словакии.

Вещи и продукты питания из Кошице передали беженцам и вынужденным переселенцам из мест военных действий, которые проживают в селах Кальник и Кузьмино Закарпатской области.

Гумпомощь из словацкого города Кошице передал волонтерский штаб, который действует при двух приходах УПЦ. Настоятель протоиерей Марк Цицу поблагодарил власти Кошице и волонтеров, которые регулярно помогают беженцам в Мукачевском районе.

Как сообщалось ранее, верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви испекут куличи для защитников Украины и вынужденных переселенцев.

В этом году благотворительный почин решили посвятить многим семьям, вынужденно покинувшим родные дома и воинам, защищающим государство во время войны.

В тему: На Закарпатье УПЦ приготовит тысячи пасок для украинских военных и переселенцев.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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