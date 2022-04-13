Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, что будет дальше

Главное: Задержан Виктор Медведчук. Его хотят обменять на украинских пленных.

Детали: Во вторник, 12 апреля, стало известно о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Стало известно, что может быть дальше.

Так, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это была спецоперация СБУ.

Он отметил: «Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» в плохом смысле слова – не сработало знаменитое «Поехали!».

Глава государства сказал, что считает особенно циничным со стороны политика использование военного камуфляжа – так он пытался замаскироваться.

Владимир Зеленский добавил: «Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность».

Некоторые детали поведал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Чиновник рассказал, что Виктор Медведчук не был в Киеве. Сейчас выясняется, как ему удалось покинуть свой дом и сбежать из города.

Он отметил: «Сейчас он расскажет много всего интересного обо всех, в том числе и как сбегал».

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал задержанного «очень ценным ресурсом».

Так, он считает, что Виктору Медведчуку выгоднее спрятаться в украинской тюрьме: «В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны».

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