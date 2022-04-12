На Тернопольщине священники УПЦ призвали депутатов не сеять межрелигиозную рознь

Главное: Разжигая религиозную вражду и нетерпимость, депутаты Шумского горсовета нарушают законы Украины.

Поводом для открытого письма епархии стало опубликованное решение Шумского горсовета от 9 апреля 2022 года, в котором депутаты «поддержали обращение к религиозным общинам и священникам УПЦ , осудив поддержку руководителями РПЦ войны против нашей страны и бездействие руководства УПЦ и митрополита Онуфрия в противодействии агрессии российской армии».

Депутаты также призвали священство и прихожан УПЦ «встать на сторону украинских церквей, осуждающих вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию нашего государства».

. «В храмах и монастырях Украинской Православной Церкви ежедневно звучит молитва о нашей Родине, власти, мужественном воинстве и скорейшей победе над врагом и установлении всеми нами желанного мира. Церковь открыла свои двери для беженцев, которые сейчас вынужденно проживают в наших Лаврах — Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской, других монастырях и духовных центрах», — напомнил священник. Протоиерей Михаил Костюк напомнил, что с первых дней войны УПЦ не осталась в стороне от всеобщей беды«В храмах и монастырях Украинской Православной Церкви ежедневно звучит молитва о нашей Родине, власти, мужественном воинстве и скорейшей победе над врагом и установлении всеми нами желанного мира. Церковь открыла свои двери для беженцев, которые сейчас вынужденно проживают в наших Лаврах — Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской, других монастырях и духовных центрах»— напомнил священник.

«С самого первого дня этой страшной войны, начатой безумной российской властью, наша Церковь осудила такие действия. Наш Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем обращении от 24 февраля осудил эту войну, российскую власть, указав на великое злодеяние, великий грех Каина, и выразил всестороннюю поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому, всему военному командованию и личному составу ВСУ, поддержав суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнул священнослужитель.

Также он напомнил, что в епархиях работают волонтеры УПЦ , помогая военным и вынужденным переселенцам. По благословению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия ежедневно из Тернополя отправляются гуманитарные грузы в воюющие города, военным и беженцам. Украинские солдаты — прихожане и чада Украинской Православной Церкви — защищают Украину в горячих точках.

Отец Михаил добавил, что в это же время в местах, далеких от боевых действий, находятся люди, не понимающие реального положения дел в религиозно-церковном пространстве, разрушающие мир и взаимопонимание между людьми. Таковы, по его словам, депутаты Шумского городского совета, которые ослушались Президента Украины, призвавшего не поднимать тему языка и церкви, не сеять рознь в трудное время. Благочинный напомнил слова Президента: «В Украине все церкви украинские».

Разжигая религиозную вражду и нетерпимость, депутаты Шумского горсовета нарушают законы Украины. Они клевещут на Церковь Христову, выдвигают против нее абсурдные обвинения и тем самым подыгрывают врагу. Высказанное депутатами в адрес УПЦ осуждение за якобы отсутствие «противодействия агрессии российской армии» абсурдно: позиция Церкви в отношении войны очевидна, а священнослужители не могут взять в руки оружие и идти воевать. Главное оружие Церкви, как неоднократно указывал Блаженнейший Митрополит Онуфрий , — это «усиленная покаянная молитва за Украину, к которой всех призывает Матерь Церковь, помощь военным и всем нуждающимся».

Священник напомнил, что недавно Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, также раскритиковал идею запретить в Украине деятельность Украинской Православной Церкви и призвал не спекулировать на религиозной тематике, чтобы не нарушить единство украинского общества и не получить внутренний конфликт.

Завершая свое обращение, благочинный призвал всех жителей Шумской общины, верных Украинской Православной Церкви, «твердо стоять в вере, усилено молиться за наше украинское воинство, власть, весь народ, оказывать помощь нуждающимся, соблюдая Христовы заповеди доброты, любви и милосердия».