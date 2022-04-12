У Путина повернулся язык назвать происходящее в Украине трагедией

Главное: Путин назвал войну в Украине трагедией. Ранее он заявил, что ее цели «благородные».

Детали: Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Украине трагедией. На пресс-конференции с формальным руководителем Беларуси Александром Лукашенко на космодроме Восточный во вторник, 12 апреля, он заявил: «Происходящее в Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было».

Он отметил, что переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко.

Сам Лукашенко поддержал версию России по трагедии в Буче, назвав ее «спецоперацией Британии».

Он опять заявил, что «если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар».

Также Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства и вопрос безопасности, уточнили планы учений.

В тему: Путин назвал «благородными» цели войны в Украине.