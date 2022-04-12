Стало известно, сколько украинцев покинули свои дома из-за войны

Главное: С начала войны в Украине более 20% человек вынуждены были сменить место своего жительства. При этом много людей уже возвращаются из-за границы домой.

Детали: Более 20% украинцев пришлось изменить место проживания из-за войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Оперативная социология по заказу Норвежского института городских и региональных исследований (NIBR) и Университета Осло Метрополитен (OsloMet).

Так, 11,9% переехали в другую область в пределах Украины, 5,2% — в другой населенный пункт в пределах района/области, 1,7% живет в том же населенном пункте, но в другой квартире.

Выехали из Украины — 1,9%.

При этом 81,6% украинцев не планируют менять свое местонахождение в следующие четыре недели, а 59,3% планирующих выехать за границу.

По данным исследования, самый высокий уровень миграции наблюдается в северных областях Украины. А в Луганской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Херсонской областях зафиксированы самые высокие показатели гуманитарных проблем.

19,2% опрошенных признались, что не имеют сбережений, 31,4% обеспечены деньгами на месяц, 19,6% — на два-три месяца.

72,2% респондентов полагают, что война закончится победой Украины, 12,4% верят в достижение компромисса в результате переговоров, 5,9% считают, что останется замороженный конфликт, и 0,4% уверены в победе РФ.

В то же время с начала войны с Россией в Украину вернулись 870 тысяч граждан, сообщил во вторник, 12 апреля, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас в Украину ежедневно возвращаются 25-30 тысяч граждан. Если в начале войны в страну в основном возвращались мужчины, то сейчас уже возвращаются и женщины, и дети, и люди пожилого возраста.

«С кем у нас была возможность общаться, они говорят, что видят, что ситуация особенно в западных областях более безопасная и они не могут дальше оставаться за границей, а готовы вернуться в страну и уже находиться здесь», — рассказал Демченко.

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