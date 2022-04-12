Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В НАТО анонсируют «очень кровавый» новый этап войны в Украине

В НАТО анонсируют «очень кровавый» новый этап войны в Украине

Александр Панько
12.04.22 15:22
385
В НАТО анонсируют «очень кровавый» новый этап войны в Украине

Главное: В НАТО считают неизбежным второй этап войны в Украине, который будет очень кровавым. Альянс располагает данными о перегруппировке российских сил и восполнении их огромных потерь, понесенных на первом этапе войны.

Детали: Руководство НАТО помогает Украине подготовиться к новому, более масштабному этапу боевых действий. Об этом сказал заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ в комментарии для Digi24.

«Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя», — сказал Джоанэ и назвал второй этап войны «неизбежным».

По его словам, Альянс располагает данными о перегруппировке российских сил и восполнении их огромных потерь, понесенных на первом этапе войны.

Джоанэ заверил, что страны НАТО поставляют Украине большое количество бронетехники, военного оборудования и оружия, способного поражать цели на больших расстояниях.

«Эта вторая часть войны будет другой по своему качеству, интенсивности и последовательности, поэтому естественно, что мы помогаем Украине приготовиться к этому этапу войны», — отметил представитель НАТО.

В тему: Генштаб ВСУ заявил, что в Украине погибли уже 19,6 тысяч россиян.

Тэги: Украина, общество, НАТО, война, Донбасс, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.04.22 20:17

Глобальный продовольственный кризис и украинское зерно на экспорт

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Какие профессии востребованы во время войны в Украине
11.04.22 19:34

Какие профессии востребованы во время войны в Украине

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.04.22 16:56

Стало известно, сколько украинских детей рискуют жить на грани голода
12.04.22 16:35

На Тернопольщине священники УПЦ призвали депутатов не сеять межрелигиозную рознь
12.04.22 16:16

У Путина повернулся язык назвать происходящее в Украине трагедией
12.04.22 15:50

Стало известно, сколько украинцев покинули свои дома из-за войны
12.04.22 14:59

Украинцев с оккупированных территорий увозят в Сибирь и за Полярный круг
12.04.22 14:30

Священники УПЦ отпели погибших защитников Украины
12.04.22 14:15

Украинские школы собираются исключить русский язык из учебной программы
12.04.22 14:09

На Буковине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь переселенцам
12.04.22 13:50

В УПЦ рассказали о событиях перед поджогом храма на Львовщине
12.04.22 13:39

Стало известно, какой вес всей уничтоженной российской техники в Украине
12.04.22 16:56

Стало известно, сколько украинских детей рискуют жить на грани голода
12.04.22 11:57

Озвучена шокирующая цифра жертв войны среди мирных жителей Мариуполя
12.04.22 11:23

Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
12.04.22 10:15

Россия применила в Мариуполе химическое оружие?
12.04.22 09:31

Генштаб ВСУ заявил, что в Украине погибли уже 19,6 тысяч россиян
11.04.22 19:06

В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
11.04.22 17:48

Киевлян предупреждают об опасности в городе
11.04.22 16:06

Морпехи из Мариуполя думают, что их «списали»
11.04.22 15:20

Стало известно, сколько территории Украины может быть заминировано
11.04.22 14:48

В Киевской области продлили комендантский час
11.04.22 13:59

В ОП дали неутешительный прогноз по войне России с Украиной
11.04.22 15:55

В Кремле выдумали новую цель так называемой «спецоперации» в Украине
06.04.22 11:16

Стало известно, сколько газа осталось у Украины
06.04.22 14:09

В России умер Жириновский
07.04.22 12:49

В Кабмине представили план восстановления Украины после войны
06.04.22 15:46

Жителей Донбасса призывают срочно эвакуироваться, пока не поздно
06.04.22 11:36

В Белгороде уже начали рыть окопы
08.04.22 16:28

Словакия тайно передала Украине зенитно-ракетный комплекс
06.04.22 12:39

У Путина объяснили, почему российские войска отошли от Киева
11.04.22 12:03

Кличко считает, что Россия может попытаться взять Киев за два дня
Фото и Видео
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Россия применила в Мариуполе химическое оружие?
Россия применила в Мариуполе химическое оружие?
В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
Жители Харькова находят необычные мины
Жители Харькова находят необычные мины
Замкомандира мариупольского полка «Азов» заявил, что украинские политики не отвечают на звонки осажденных
Замкомандира мариупольского полка «Азов» заявил, что украинские политики не отвечают на звонки осажденных
Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
Экс-нардепу Березе попытались вручить повестку в военкомат и это его не обрадовало
Экс-нардепу Березе попытались вручить повестку в военкомат и это его не обрадовало
Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт
Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт
Глава Полтавщины случайно вставил в свой пост о воздушной тревоге эротическое фото
Глава Полтавщины случайно вставил в свой пост о воздушной тревоге эротическое фото
Президент Беларуси получил травму во время матча
Президент Беларуси получил травму во время матча
fraza.com
Новости блогосферы
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
08.04.22 16:07

Требовать от Украины во время войны погашения долгов - финансовое мародерство
04.04.22 22:11

Разрешение на покупку алкоголя во время войны было ошибкой

Опрос

Какая валюта будет доминировать в мире после 2022 года?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.