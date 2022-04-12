В НАТО анонсируют «очень кровавый» новый этап войны в Украине

Главное: В НАТО считают неизбежным второй этап войны в Украине, который будет очень кровавым. Альянс располагает данными о перегруппировке российских сил и восполнении их огромных потерь, понесенных на первом этапе войны.

Детали: Руководство НАТО помогает Украине подготовиться к новому, более масштабному этапу боевых действий. Об этом сказал заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ в комментарии для Digi24.

«Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя», — сказал Джоанэ и назвал второй этап войны «неизбежным».

По его словам, Альянс располагает данными о перегруппировке российских сил и восполнении их огромных потерь, понесенных на первом этапе войны.

Джоанэ заверил, что страны НАТО поставляют Украине большое количество бронетехники, военного оборудования и оружия, способного поражать цели на больших расстояниях.

«Эта вторая часть войны будет другой по своему качеству, интенсивности и последовательности, поэтому естественно, что мы помогаем Украине приготовиться к этому этапу войны», — отметил представитель НАТО.

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