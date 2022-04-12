Украинские школы собираются исключить русский язык из учебной программы

Главное: В Житомире из учебной программы хотят исключить русский язык. Мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что пока это лишь его личное мнение, однако он будет серьезно обсуждать этот вопрос с департаментом образования.

Детали: В школах Житомира русский язык планируют исключить из учебной программы. Об этом сообщил городской глава Сергей Сухомлин.

«Я хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали в наших школах классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык где-то лет двадцать-тридцать нашим детям не понадобится», — заявил он.

Сухомлин отметил, что пока это лишь его личное мнение, однако он будет серьезно обсуждать этот вопрос с департаментом образования.

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