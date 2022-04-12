Коронавирусом в мире заболело уже более полумиллиарда человек

Главное: Коронавирусом в мире заболело более 500 миллионов человек. Жертвами заразы стали свыше 6,2 миллионов людей.

Детали: С начала пандемии коронавируса в мире заболело 500 053 954 человек. Такие цифры на утро вторника, 12 апреля, приводит портал worldometers.

Сообщается, что выздоровели 449 915 604 пациента.

Жертвами заразы стали 6 206 066 людей.

Наибольшее число больных фиксировали в США (более 82,1 миллиона людей), Индии (43 миллиона) и Бразилии (30,1 миллиона).

Что касается Украины, то она находится на 22-м месте: 4 985 150 заболевших и 108 139 погибших.

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