В столице сестры милосердия УПЦ организовали благотворительные обеды для бездомных

Главное: В Киеве сестры милосердия Марфо-Мариинской обители кормят бездомных и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук обители, сестры организовали благотворительный обед для бездомных на Центральном железнодорожном вокзале.

«После богослужения с помощью волонтеров сестры отправились по своему обычному адресу милосердия — на Центральный железнодорожный вокзал. Военные события, конечно, изменили ритм столицы, но жизнь малоимущих и бездомных осталась прежней и очень скудной. Поэтому так рады были сестринской трапезе постоянные жильцы вокзала и привокзальных переходов», — поделились в сестричестве.

Сестры раздали 100 порций обедов, а также чай и сладости для бездомных и малоимущих.

Также сестры Марфо-Мариинской обители всегда оказывают духовную поддержку бездомным, раздают крестики иконки, духовную литературу.

«Очень благодарны постоянные посетители сестринской трапезы- бездомные и малоимущие за духовную поддержку, доброе слово и просто человеческое общение», — отметили сестры милосердия.

Как сообщалось ранее, в столице сестры милосердия передали продукты, одежду и иконки для нуждающихся и бездомных.

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