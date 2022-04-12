Генштаб ВСУ заявил, что в Украине погибли уже 19,6 тысяч россиян

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на вторник, 12 апреля.

Сообщается, что погибли уже 19,6 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о следующих потерях РФ: 732 танка, 1 946 боевых бронированных машин, 349 артиллерийских систем, 111 РСЗО, 63 средства ПВО, 157 самолетов, 140 вертолетов, 1 406 единиц автомобильной техники, семь кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 124 БПЛА оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, а также четыре пусковые установки ОТРК.

Отмечается: «Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий».

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