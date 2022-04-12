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Новости > Война в Украине: жертвами стали уже 186 детей

Война в Украине: жертвами стали уже 186 детей

Агата Кловская
12.04.22 09:10
80
Война в Украине: жертвами стали уже 186 детей

Главное: В Украине продолжается война. Гибнут дети.

Детали: Дети продолжают гибнуть во время войны в Украине. Офис генерального прокурора приводит данные на вторник, 12 апреля.

Сообщается, что жертвами военных действий стали уже 186 детей.

При этом ранения получили 344 несовершеннолетних.

Отмечается также, что данные цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В тему: Киевлян предупреждают об опасности в городе.

Тэги: общество, война, дети, новости Украины

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