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Новости > УПЦ во всех уголках страны помогает беженцам, нуждающимся, больницам и защитникам

УПЦ во всех уголках страны помогает беженцам, нуждающимся, больницам и защитникам

Александра Кудрявцева
11.04.22 18:05
83
УПЦ во всех уголках страны помогает беженцам, нуждающимся, больницам и защитникам
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
Викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор передал 30 комплектов военной формы для нужд Территориальной обороны города Украинка.
 
Волонтеры Тернопольской епархии УПЦ отправили вторую партию гуманитарной помощи жителям Чернигова.
 
Совместными усилиями было собрано самое необходимое: медикаменты, средства гигиены, детское питание, продукты питания, питьевая вода и консервация. Общая масса груза — 5 тонн.
 
Также волонтеры наладили отправку печенья в воинские части на передовую. Передача происходит три раза в неделю (понедельник, среда, пятница).
 
По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея в епархии организована всесторонняя помощь вынужденным переселенцам и всем, кто пострадал в результате российского вторжения.
 
Епархиальный благотворительный фонд «Добровольцы» организует выезды автобусов по городу Днепр, которые развозят горячие обеды. Также благотворительный фонд заботится о предоставлении медицинской помощи нуждающимся.
 
Приходы УПЦ предоставляют приюты для людей, вынужденно покинувших свои дома в результате войны.
 
На Закарпатье община собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия города Хуст отправила для воинов ВСУ на передовую внедорожник Hyundai Galloper и груз гуманитарной помощи.
 
Одесская епархия УПЦ к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы военнослужащие одного из пограничных застав Одесской области в подарок от команды «ДоброОбъединяет» и протоиерея Ильи Маниты получили спальные мешки, карематы и жилеты для защиты своей жизни и здоровья во время несения службы защиты государственной границы Украины
 
Также епархия передала медикаменты для территориальной обороны региона и военнослужащих ВСУ, защищающих подходы к Одессе в Николаевской области. Необходимое лекарство было передано протоиереем Павлом Полещуком после обращения военных к митрополиту Агафангелу с просьбой о помощи. В своей просьбе бойцы Вооруженных Сил отметили масштаб благотворительной миссии Одесской епархии Украинской Православной Церкви и стремление духовенства поддержать Защитников Украины.
 
С благословения митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента прихожане Свято-Михайловского храма города Бобровица посетили села Новый Быков и Новая Басань и передали гуманитарную помощь нуждающимся. .
 
Активное участие в сборе продуктов питания под руководством благочинного Бобровицкого округа протоиерея Николая Дорошко приняли православные волонтеры и небезразличные предприниматели Бобровицы.
 
Волонтеры Харьковской епархии УПЦ раздали гуманитарную помощь харьковчанам, проживающим в районе Северная Салтовка, и помогли желающим добраться до железнодорожного вокзала.
 
Священники храма УПЦ святого равноапостольного князя Владимира в Харькове оказали благотворительную помощь больницам Харькова, а сестры милосердия Марфо-Мариинской обители оказали помощь людям, пострадавшим от обстрела.
 
Также волонтеры епархии продолжают передавать еду детям находящимся в укрытии на станции метро Исторический музей.
 
В тему: В Киеве сестры милосердия УПЦ поддерживают нуждающихся и бездомных.

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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