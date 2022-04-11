Киевлян предупреждают об опасности в городе

Главное: До завершения боевых действий на территории Украины киевлян призывают соблюдать меры безопасности. Опасность в городе по-прежнему существует.

Детали: В Киевской городской военной администрации рассказали, что несмотря на отвод российских войск, опасность в городе остается. Об этом сообщает пресс-служба КОВА.

Генерал-майор Николай Жирнов предупредил, что киевляне должны соблюдать меры безопасности до завершения боевых действий на территории Украины.

«Учитывая, что столица — это политический и экономический центр Украины — сегодня много людей возвращаются, город оживает. КМВА принимает меры для того, чтобы, не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу», — говорится в сообщении.

Также сегодня город рассматривает такие вопросы как:

— увеличение автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов;

— функционирование метро;

— открытие мостов для движения.

Кроме того, в администрации просят следить за обновлениями, чтобы оставаться в курсе последних новостей в городе.

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