На Закарпатье и Черниговщине священники УПЦ отпели украинских военных

Как работает страховка во время войны в Украине
В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
Киевлян предупреждают об опасности в городе
Морпехи из Мариуполя думают, что их «списали»
Стало известно, сколько территории Украины может быть заминировано
В Киевской области продлили комендантский час
Российские военные отказываются идти в наступление, — перехват разговора
В ОП дали неутешительный прогноз по войне России с Украиной
В ООН сообщили, что жертвами войны в Украине уже стали почти 1,8 тысячи мирных людей
Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла в Украине уже 19,5 тысяч солдат
Замкомандира мариупольского полка «Азов» заявил, что украинские политики не отвечают на звонки осажденных