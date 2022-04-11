Морпехи из Мариуполя думают, что их «списали»

Главное: Морпехи, воюющие в Мариуполе, считают, что их «списали», а родственники азовцев требуют от Зеленского деблокады города.

Детали: На странице 36 Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которая воюет в Мариуполе, появилось обращение к украинскому народу, в котором утверждается, что морпехи «списаны» украинской властью. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Также появилось видео, в котором жены, матери, сёстры, девушки азовцев требуют от Зеленского деблокады Мариуполя.

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В тему: Замкомандира мариупольского полка «Азов» заявил, что украинские политики не отвечают на звонки осажденных.