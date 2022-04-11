На Львовщине сгорел храм УПЦ

Главное: На Львовщине в селе Верхняя Яблонька сгорел храм Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua , в ночь с 10 на 11 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви.

К месту происшествия были направлены спасатели 28-й государственной пожарно-спасательной части города Турка, 58-го государственного пожарно-спасательного поста поселка Борыня, а также местная пожарная команда села Нижняя Яблонька.

«В 03.30 пожар был локализован, в 04.03 — ликвидирован в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено покрытие на площади 90 квадратных метров, стены на площади 35 квадратных метров, церковный инвентарь, повреждены стены на площади 45 квадратных метров. Спасена часть стен», — сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.

Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.

В епархии напомнили, что храм был освящен 5 августа 2021 года.