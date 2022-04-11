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Новости > На Львовщине сгорел храм УПЦ

На Львовщине сгорел храм УПЦ

Александра Кудрявцева
11.04.22 16:00
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На Львовщине сгорел храм УПЦ
Главное: На Львовщине в селе Верхняя Яблонька сгорел храм Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, в ночь с 10 на 11 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви.
 
К месту происшествия были направлены спасатели 28-й государственной пожарно-спасательной части города Турка, 58-го государственного пожарно-спасательного поста поселка Борыня, а также местная пожарная команда села Нижняя Яблонька.
 
«В 03.30 пожар был локализован, в 04.03 — ликвидирован в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено покрытие на площади 90 квадратных метров, стены на площади 35 квадратных метров, церковный инвентарь, повреждены стены на площади 45 квадратных метров. Спасена часть стен», — сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.
 
Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.
 
В епархии напомнили, что храм был освящен 5 августа 2021 года.
 
В тему: На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм.
 

Тэги: пожар, храм, УПЦ

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