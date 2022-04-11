В Кремле выдумали новую цель так называемой «спецоперации» в Украине

Главное: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о новой цели в Украине. «Спецоперация» России в Украине призвана покончить с американским курсом на полное доминирование в мире.

Детали: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «военная операция» России в Украине имеет своей целью покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом в понедельник, 11 апреля сообщают РосСМИ.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — сказал Лавров.

При этом политику Запада по отношению к Москве Лавров назвал «озлобленной и остервенелой».

Глава МИД РФ также заявил, что власти Евросоюза рассматривают Киев как своеобразный плацдарм для подавления России. Но отметил, что Россия никогда не будет подчиняться давлению.

В тему: С начала так называемой «спецоперации» Россия потеряла в Украине уже 19,5 тысяч солдат.