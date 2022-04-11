Управделами УПЦ объяснил, какой информации можно доверять

Главное: Любую информацию необходимо воспринимать со спокойствием и рассудительностью.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Беда в том, что именно сейчас правду очень трудно отличить от полуправды, недоправды, а то и вовсе — от лжи. Потому гораздо важнее сейчас не проводить расследования и исследования тех или иных фактов, тем более что это не так и просто, как многим кажется, а подумать о том, как именно эти факты отражаются в нашей душе. Христианину всегда очень важно правильно расставлять приоритеты: что есть едино на потребу (Лк. 10:42), а что второстепенно, а то и третьестепенно», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что самое важное для христианина — единство с Господом, а отдаляет от Бога грех.

«Грех — это не только то или иное грубое нарушение Божьего закона. Грех — это и злые эмоции, которые производят гнев, ненависть, жажду мести и т. д. Подобные чувства хоть раз в жизни испытывали верующие, и каждый испытавший наверняка помнит, как потом трудно вернуться к молитве, вернуться к богообщению», — напомнил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что легко проверить, какое именно ощущение в душе вызывает потребляемая нами информация: если это страх, злость, гнев, то информация не полезна нашей душе.

Владыка дал совет, видя подобную информацию или события, попросить у Бога защиты и довериться Ему.

«Мы слабы. Но именно поэтому нам нужно обратиться к Единственному нашему Источнику силы. „...Ибо сила Моя совершается в немощи“, — говорит Господь (2 Кор. 12:9). И только поэтому мы можем целиком лишь положиться на Господа. Принять Его святую волю. Вспомнить, что без Него ни один волос не упадет с нашей головы. И из глубины своей слабости, своей скорби, всего своего человеческого несовершенства помолиться и воззвать к единому нашему Защитнику. А перед чтением любых новостей не спешить, а сделать паузу на несколько секунд, перекреститься и попросить Христа со спокойствием и смирением, с разумом и по-христиански принять читаемое. И так следует воспринимать любую информацию», — подытожил управделами УПЦ.

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