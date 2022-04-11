Стало известно, сколько территории Украины может быть заминировано

Главное: За сутки специалисты изымают в среднем от двух до шести тысяч взрывоопасных предметов и обследуют сотни гектаров территорий по всей Украине. Всего нужно обследовать почти 300 тысяч квадратных километров территории.

Детали: В Украине приблизительно 300 тысяч квадратных километров территории должны быть обследованы на предмет минирований и могут нуждаться в гуманитарном разминировании. Об этом на брифинге 11 апреля сообщил начальник управления организации пиротехнических робот и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Олег Бондарь.

«Алгоритм действий таков. В первую очередь — обследование населенных пунктов на предмет наличия взрывоопасных предметов, далее — восстановление линий электропередач, обеспечение безопасной работы аварийных бригад энергетиков, водоканалов, газовиков и т.д. Следующее — разминирование дорог, и только после этого мы можем выйти на сельскохозяйственные угодья и работать с фермерскими хозяйствами и аграриями по проведению посевных работ. Мы будем стараться сделать все, чтобы как можно скорее предоставить нашим аграриям возможность провести посевные мероприятия», — отметил он.

По словам Бондаря, в ГСЧС работают около 550 пиротехников, специалисты есть во всех регионах.

«Наши специалисты очень высококвалифицированные, они могут работать и работают с боеприпасами типа Калибр, Искандер, другими, применяемыми из самолетов, ракетами типа „земля-воздух“, „воздух-воздух“. Оккупанты применяют системы залпового огня с кассетными элементами, и эти кассетные элементы разлетаются на большие площади и становятся в боевое положение. Мы обезвреживаем их на месте обнаружения. Проблем по обезвреживанию боеприпасов разных типов для наших саперов нет», — заверил он.

Отмечается, что в среднем за сутки специалисты изымают от двух до шести тысяч взрывоопасных предметов и обследуют сотни гектаров территорий.

Основные усилия саперов сейчас сосредоточены на направлениях Бучи и Ирпеня, Бородянки, Гостомеля, Немешаево, населенных пунктах Бузова, Залесье, Богдановка, а также на Черниговском и Нежинском направлениях.

«Город Ирпень мы прошли, но есть домохозяйства, где не было жителей, а мы как служба спасения не можем заходить во двор (без присутствия владельцев). Мы оставляем открытки, и, если человек возвращается, просим вызвать ГСЧС и провести обследование дома, получить разрешение находиться там», — рассказал Бондарь.

По его словам, разрешение возвращаться в населенные пункты предоставляют местные власти.

«Очень много фактов применения боеприпасов против гражданского населения. Мы обезвреживали минирование подъездов многоэтажных домов, противопехотные, противотанковые мины, кроме этого в Харьковской области есть случаи применения систем дистанционного минирования; гранаты на растяжках установлены во дворах, очень много изымаем взрывоопасные предметы в мебели внутри помещений. Граната может быть даже в стакане, без чеки, зафиксирована. Это очень опасно. Поэтому я прошу всех граждан перед тем, как я зайти в дом, обращаться в ГСЧС или в полицию с целью обследования здания. Вы должны быть уверены в том, что дом безопасен», — отметил Бондарь.

ГСЧС фиксирует все случаи применения запрещенных международным законодательством боеприпасов в установленном порядке и передает доказательства применения их в юридической плоскости.

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