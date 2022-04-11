В Киевской области продлили комендантский час

Главное: Сегодня, 11 апреля, в освобожденных населенных пунктах Киевской области снова установят комендантский час. Начнется он в 21:00 и продлится до завтрашнего утра — до 6:00.

Детали: На территории Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, установили комендантский час до следующего утра. Он начнется сегодня в 21:00. Об этом сообщает Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Комендантский час будет действовать до 06:00 12 апреля.

В то же время в Гостомельском поселковом совете усиленный комендантский час будет действовать до шести утра 14 апреля.

«Напоминаем, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах — парках, скверах, площадях и тому подобное. Исключение — при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверения личности», — пишет Павлюк.

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