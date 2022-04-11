Российские военные отказываются идти в наступление, — перехват разговора

Главное: СБУ перехватила очередной разговор российского военного с родственниками. Он заявил, что многие отказываются идти в атаку, не желая быть «фаршем» в войне против Украины.

Детали: Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных. В частности, на этот раз один из них заявил, что отказываются идти в наступление и жалуется, что не хочет быть «фаршем» в войне против Украины. Об этом сообщает СБУ.

Военный из Краснодарского края во время разговора с мамой рассказал, что ушел с передовой и отказался выполнять поставленные задачи.

Он сказал, устал сидеть и смотреть как по ним лупят украинские бойцы. Поэтому он решил отказаться воевать. Однако ему пригрозили уголовной ответственностью и тем, как он будет смотреть в глаза родным и будущим детям.

На что он ответил, что не хочет быть «фаршем». Мать его всячески старается поддержать.

«И мне п***й. Главное, чтобы ты был жив. Я прекрасно смотреть в глаза. Мне нужен живой сын», — сказала женщина.

Также солдат рассказал, что из 150 человек 130 уже отказались идти в новое наступление. А все потому, что никто не хочет повторить судьбу «смертного полка», который потому так и называется, потому что почти никто не выжил.

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