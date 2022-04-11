В ОП дали неутешительный прогноз по войне России с Украиной

Главное: Алексей Арестович не исключает, что война с Россией может повторяться каждые пять лет. Тем украинцам, которые не готовы к этому, он советует выехать из страны.

Детали: Война, которую Россия начала в Украине 24 февраля 2022 года, не будет последней. В будущем столкновения с РФ могут происходить каждые пять лет, а крупные — каждые 7-8 лет. Такой прогноз озвучил 10 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале российского правозащитника Марка Фейгина.

По словам советника главы ОП, Украина превращается во вторую Запорожскую Сечь или Израиль.

«Эта война не последняя с РФ. Как Израиль и арабы прошли пять крупных войн между собой, пока сообразили, что эти методы не действуют и нужно переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобиться ли пять, но несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантированы. Это значит по столкновению каждые два, а может быть пять лет. И крупные столкновения каждые семь-восемь», — сказал он.

Арестович отметил, что система безопасности в Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.

«Уцелеют тут только самые стойкие. Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы покруче и пострашнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов — есть теплая Испания, и много других стран. Езжайте туда, если вы не готовы», — сказал советник главы ОП.

Он добавил, что Украина превратилась в большую Запорожскую Сечь.

«Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где никогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, а спрашивали, готов ли ты разделить такой образ жизни, жить, как мы и умирать за это, если придется. Вернулись все древние архетипы, и они работают. Нужно определяться. Это и есть Украина, с такой она судьбой», — резюмировал Арестович.

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