IT- отрасль Украины находится на грани выживания

Главное: В IT-отрасли Украины сложилась критическая ситуация. Компании теряют 80% заказов и прибыли.

Детали: В «Европейской ассоциации программной инженерии» заявляют, что зарубежные компании одна за другой отказываются подписывать новые контракты с IT-разработчиками из Украины из-за войны и рисков, которые она с собой несет.

Украинские IT-компании теряют до 80% заказов и прибыли. Многие закрываются. Соотстветственно, бюджет страны теряет колоссальную долю в виде налогов и других вливаний, идущих от IT.

По сути, речь идет о выживании IT-отрасли Украины и экономики в целом.