Под Киевом решили всерьез бороться с мародерами

Главное: Для борьбы с мародерством в Киевской области усилили проверку автотранспорта. Правоохранители работают вместе с представителями теробороны и местными жителями.

Детали: В Киевской области усилили проверку автотранспорта и ввели недельный комендантский час. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Столь длительный комендантский час Денисенко объяснил необходимостью разминирования территорий, и предотвращения случаев мародерства. Правоохранители работают вместе с представителями теробороны и местными жителями.

Денисенко добавил, что автомобили с похищенными вещами во время проверок попадались, и отметил, что это тема отдельного разговора.

В тему: В трех районах Киевской области продлили комендантский час.