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Новости > В Одессе УПЦ ежедневно готовит обеды для беженцев и нуждающихся

В Одессе УПЦ ежедневно готовит обеды для беженцев и нуждающихся

Александра Кудрявцева
06.04.22 14:35
156
В Одессе УПЦ ежедневно готовит обеды для беженцев и нуждающихся

Главное: В Одесской области священники Украинской Православной Церкви и волонтеры ежедневно кормят горячими обедами более тысячи человек и снабжают хозтоварами местную тероборону.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, помощь получают переселенцы военнослужащие ВСУ и территориальная оборона, пациенты больниц и госпиталей, подопечные социальных учреждений и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Ежедневно благодаря духовенству и прихожанам одесских храмов более тысячи человек получают горячие обеды. Сегодня, как и всегда по вторникам, только на железнодорожном вокзале питанием были обеспечены около 700 человек, многие из которых прибыли из Николаева», — поделились в епархии.

В Белгород-Днестровске УПЦ передала городской больнице, роддому и детскому отделению 6 подогревателей и стерилизаторов для смесей и детского питания, средства на которые были перечислены итальянскими благотворителями. Верующие храма святого великомученика Иоанна Нового Сочавского раздали жителям города почти 400 булок хлеба и 170 кг продуктов, адресно доставили 90 горячих обедов. Духовенство Измаильского благочиния продолжает оказывать помощь территориальной обороне предметами хозяйственного назначения, а также принимают беженцев.

«Добро, милосердие и деятельная поддержка других людей — это то, что спасает нас сейчас от гнева, озлобления и отчаяния. Приумножая тепло и добро, мы сохраняем мир хотя бы своих сердцах», — призвали в Одесской епархии.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, как доверие Богу помогает преодолеть трудности.

 
 
Тэги: благотворительность, новости православия, УПЦ

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