Митрополит Антоний объяснил, как не потерять человечность во время войны

Главное: Причина возникновения войн и людского зла кроется в злоупотреблении свободой.

«Буча, Ирпень, Гостомель — названия этих совсем недавно прекрасных и цветущих городов теперь стали ассоциироваться исключительно с гуманитарной катастрофой, ужасами смерти, разорения и нестерпимой боли. Как стало возможным такое в ХХІ веке в сердце цивилизованной Европы? Неужели прошлое так ничему и не научило людей, если они способны творить подобное? Что случилось с теми, кто учинил эти преступления против человечества? Да, война — это безусловное зло. Она не щадит никого и ничего, в ней нет и не может быть ничего святого, ничего священного. Любая логика, которая оправдывает это зло, является лукавой, потому что нет и не может быть благой воли Божией на то, чтобы люди убивали людей», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что причина возникновения войн, как и людского зла в целом, — греховное злоупотребление свободой, потому что нечистое сердце человека есть источник злых помыслов.

Он напомнил, что еще в Средневековье христиане очертили моральные границы войны, чтобы укротить безжалостную стихию военного насилия. «Предкам было очевидно, что война должна вестись по определенным правилам, согласно которым противники должны оставаться людьми», — добавил архиерей

«Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности или несправедливости воюющих, являются методы ведения войны, отношение к пленным и к мирному населению, особенно к детям, женщинам и пожилым людям. И прямо сейчас видим, сколько бесценных жизней, сколько домов, школ, детских садов разрушено в Украине, сколько прекрасных Божиих храмов, которые были очагами молитвы за мир, а под обстрелами стали пристанищем для лишенных крова над головой и стоят теперь в руинах», — с горечью отметил управделами УПЦ

Митрополит Антоний констатировал, что среди мирных людей — жертв этой войны есть прихожане и священники УПЦ

«Так, 28 марта отошел ко Господу настоятель храма святителя Николая в Ирпене протоиерей Владимир Бормашев. Несмотря на смертельную опасность, отец Владимир не покидал место своего служения и был со своей паствой. В трапзеном помещении храма каждый день готовили пищу для нуждающихся. В теплом обустроенном подвале храмового здания прятались беженцы. После того, как в храм прилетел снаряд и не разорвался, настоятель благословил прихожанам эвакуироваться. Во время отъезда последней машины прогремел взрыв, в результате которого погибла одна из прихожанок и был смертельно ранен отец Владимир», — рассказал владыка.

«К сожалению, эти истории не единичны и сейчас нам только открываются все масштабы страшной трагедии. От всего увиденного хочется только молчать и в скорби молиться. Вся наша Церковь, все священники и миряне должны сегодня еще больше сплотиться вокруг нашего Спасителя и усилить молитвы о прекращении всего этого безумства, о упокоении душ тех, кого забрала эта война », — призвал иерарх УПЦ

В завершении управделами УПЦ напомнил слова преподобного Паисия Святогорца: «Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово всегда остается за Господом Богом».