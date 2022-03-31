В России хотят набрать более 130 тысяч свежего пушечного мяса

Главное: В ряды российской армии намерены набрать 134500 военнослужащих срочной службы. Соответствующий указ подписал Путин.

Детали: Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании. Об этом идет речь в указе Путина.

Согласно указу, в рамках весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля 2022 года намерены набрать 134500 срочников из числа мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Кроме того, Путин распорядился провести демобилизацию солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых подошел к концу.

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