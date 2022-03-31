В ООН будут расследовать военные преступления России в Украине

Главное: В ООН создана комиссия, которая будет работать в Украине. Ее цель – расследование военных преступлений России.

Детали: В ООН была создана специальная комиссия, целью которой будет расследование военных преступлений России в Украине. В нее вошли три человека.

Их назначил президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас.

Сообщается, что задача комиссии – сбор и анализ доказательств нарушений и злоупотреблений со стороны россиян.

Информируется, что создание независимой международной комиссии по расследованию преступлений России против Украины предусмотрено резолюцией №49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года.

Членами комиссии стали: Эрик Мессе из Норвегии (председатель) – бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде; Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины – бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в своей стране; Пабло де Грейффа из Колумбии – бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

В ООН говорят: «Комиссия должна собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, с учетом каких-либо будущих судебных разбирательств».

Подчеркивается также, что комиссия создана на один год, а по итогам своей деятельности она должна представить доклад в устной форме в сентябре 2022 года, а к марту 2023-го – подготовить письменный отчет и представить его Генеральной Ассамблее ООН.

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