ЕС упростит торговлю с Украиной

Главное: ЕС собирается упростить торговлю с Украиной. Появятся специальные торговые маршруты.

Детали: Евросоюз хочет упростить торговлю с Украиной. Об этом пишет АВС.

Сообщается, что Европейская комиссия предложила установить специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной.

Ожидается, что товары будут перемещаться как можно легче в обоих направлениях, чтобы уменьшить влияние войны на цепочку поставок сельскохозяйственной продукции.

Стоит отметить, что ранее торговля с нашей страной шла по черноморским или дунайским путям, которые заблокированы российским наступлением.

Так, комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил: «Европейская комиссия готова организовать эти зеленые коридоры, чтобы Украина могла экспортировать продовольствие через Балтийское море из польских портов».

В публикации говорится, что предложенные Еврокомиссией каналы также могут служить для доставки продуктов питания в Украину.

При этом комиссар настаивал на том, что на данный момент первоочередной задачей должна оставаться помощь беженцам из Украины, и что все коммерческие перевозки к польской границе будут в нынешних условиях высокорискованной деятельностью на фоне войны с Россией.

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