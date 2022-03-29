Число выезжающих из Украины людей сократилось до минимума

Главное: Количество выезжающих из Украины продолжает сокращаться. За вчера это число стало минимальным с начала войны.

Детали: За минувшие сутки госграницу пересекли 33 тысяч человек, что почти на 20% меньше, чем днем ранее — это минимальный показатель с начала войны, сообщается на сайте Госпогранслужбы во вторник, 29 марта.

Около двух третьих выехавших приходится на Польшу.

При этом поток въезжающих в Украину стабильным — свыше 21 тысяч по сравнению с 22 тысячами днем ранее, в том числе граждан Украины въехало больше 18 тысяч.

«Подавляющее большинство — мужчины, готовые встать на защиту страны. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулось свыше 479 тысяч наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами составило меньше 500 против 530 днем ранее и 600-900 в предыдущие дни.

В тему: Все меньше украинцев пытаются покинуть страну.