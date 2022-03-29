Из-за войны в Украине гибнет все больше детей

Главное: С начала вторжения России в Украине погибли уже 144 ребенка. Больше всего детей пострадало в Киевской области.

Детали: С начала военного вторжения РФ в Украине погибли 144 ребенка, еще более 220 получили ранения. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Больше всего пострадало детей в Киевской — 68, Харьковской — 49, Донецкой — 54, Черниговской — 38, Николаевской — 30, Луганской — 28, Запорожской — 22, Житомирской — 15, Сумской — 15, Херсонской — 25 областях и городе Киев — 16. Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе», — уточнили в ГПУ.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью.

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