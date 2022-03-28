Украина будет экспортировать зерно новым способом

Главное: Украина планирует экспорт зерна. Сделают это по железной дороге.

Детали: Украина начала поставки зерна за границу. Делают это по железной дороге, передает Reuters.

Отмечается, что данные логистические нововведения власти пошли из-за войны, так как украинские морские порты оказались заблокированными российскими оккупантами.

Информируется, что первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины.

Подчеркивается, что сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать.

Резюмируется, что по железной дороге из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тысяч тонн зерна в месяц.

В тему: Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир.