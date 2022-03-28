Названы все победители премии Оскар-2022

Главное: В США вручен Оскар. Названы победители.
Детали: В США вручили Оскар-2022. В Dolby Theatre в Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония премии.
Лучшим фильмом назвали картину «CODA: Ребенок глухих родителей».
Другие награды распределились следующим образом:
- лучший актер: Уилл Смит («Король Ричард»);
- лучшая актриса: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
- лучший режиссер: Джейн Кэмпион («Власть пса»);
- лучший актер второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
- лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос («Вестсайдская история»);
- лучший адаптированный сценарий: Шан Хейдер («CODA: Ребенок глухих родителей»);
- лучший оригинальный сценарий: Кеннетт Брана («Белфаст»);
- лучший иностранный фильм: «Сядь за руль моей машины» (Япония);
- лучший анимационный фильм: «Энканто»;
- лучший документальный фильм: «Лето соула»;
- лучший оператор: Грег Фрейзер («Дюна»);
- лучшие визуальные эффекты: «Дюна»;
- лучший монтаж: «Дюна»;
- лучший звук: «Дюна»;
- лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер («Дюна»);
- лучший короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель»;
- лучший короткометражный игровой фильм: «Долгое прощание»;
- лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола»;
- лучшая работа художника-постановщика: «Дюна»;
- лучшие костюмы: «Круэлла»;
- лучший грим и прически: «Глаза Тэмми Фэй»;
- лучшая песня: No Time To Die («Не время умирать»).
В тему: На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал.