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Новости > Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ

Автор: «Фраза»
25.03.22 21:17
169
Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о якобы фактах рейдерства со стороны военного руководства города, и, в частности, со стороны военного Александра Водолажского. Об этом сообщают Факты.

Издание информирует: «25.03.2022 с утра, без каких-либо объяснений и без явной необходимости, неизвестные лица, выполняя приказы военного Александра Водолажского, прибыли к объектам недвижимого имущества по адресам: Набережная Победы, 35 и Сечеславская Набережная, 47а с целью их захвата и дальнейшего сноса.

Владельцы недвижимости также сообщают, что данные объекты недвижимого имущества являются предметом долгосрочных судебных споров с органами местного самоуправления г. Днепра и считают, что местные власти, используя правовой режим военного положения для себя, решили фактически осуществить незаконный рейдерский захват частной собственности. У собственников есть основания полагать, что захват осуществляется в пользу лично Геннадия Корбана.

В то же время, имеются судебные решения 2020 г., запрещающие любым лицам какие-либо действия по сносу данных объектов недвижимого имущества, также по отношению к ним наложены аресты и запреты совершения любых регистрационных действий. Данные решения не отменены и вступили в законную силу.

Владельцы отмечают, что правовой режим военного положения не является поводом совершать незаконные действия и точно не может быть оправданием для изъятия объектов недвижимого имущества местными властями с целью их собственной выгоды».

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