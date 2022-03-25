Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине

Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине

Александр Панько
25.03.22 15:48
127
Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине

Главное: Руководство Варшавы, Праги и Любляны разработали план спасения Украины. План состоит из десяти пунктов, воплощение которых, по мнению лидеров трех стран, должно было бы прекратить войну России против Украины.

Детали: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане спасения Украины, который был разработан Варшавой, Прагой и Любляной. Об этом говорится в колонке Моравецкого для издания Politico.

Что предлагают Польша, Чехия и Словакия:

1. Отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, чтобы российская экономика не адаптировалась к новым условиям.

2. Ввести единую политику прибежища для российских солдат, которые отказываются выполнять приказы Кремля.

3. Полностью остановить российскую пропаганду в Европе.

4. Закрыть порты для российских кораблей.

5. Ввести блокаду движения автомобильного транспорта как в Россию, так и из России.

6. Ввести санкции не только против олигархов, но и против всего российского бизнеса.

7. Остановить выдачу виз всем гражданам России, чтобы российский народ понял, что несет ответственность за войну против Украины, и отвернулся от Путина.

8. Ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия».

9. Ввести запрет на экспорт в Россию технологии, которые могут быть использованы в военных целях.

10. Исключить Россию из всех международных организаций.

«Если это не остановит войну, надо идти дальше. В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами», — подчеркнул Моравецкий.

Как пояснил польский премьер, если не остановить Путина сейчас, то он будет двигаться только дальше.

В тему: Байден готовит «значительную речь» по Украине.

Тэги: Украина, общество, Россия, Чехия, Польша, политика, война, Словения

Комментарии

Статьи

22.03.22 20:33

Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны

Автор: Агата Кловская

Дайджест

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
21.03.22 22:21

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 15:40

Игуменья УПЦ рассказала о помощи пострадавшим и призвала усилить молитвы за мир
25.03.22 15:28

Управляющий делами УПЦ рассказал, какой народ выйдет из войны победителем
25.03.22 15:21

Байден готовит «значительную речь» по Украине
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
25.03.22 14:12

В Российской армии возникли серьезные проблемы с финансированием
25.03.22 13:57

Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
25.03.22 13:19

В России могут вернуть смертную казнь
25.03.22 13:10

Епископ УПЦ призвал власти РФ прекратить войну
25.03.22 12:45

На Буковине Румынская Церковь передала онкобольным гуманитарную помощь
25.03.22 15:21

Байден готовит «значительную речь» по Украине
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
25.03.22 12:16

В Украине отменили ВНО
25.03.22 11:20

Российские СМИ сообщили о смерти Жириновского
25.03.22 10:57

Стало известно, сколько людей принудительно вывезли из Украины в Россию
24.03.22 16:57

В Украине более 10 городов остались без питьевой воды
24.03.22 16:09

В ЕС назвали главную цель России в войне против Украины
24.03.22 15:37

Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
24.03.22 12:44

В НАТО озвучили общие потери российской армии в Украине
24.03.22 11:32

Министр агрополитики Лещенко подал в отставку
21.03.22 07:45

В Украину могут ввести миротворцев
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
23.03.22 11:22

Жителям Крыма с российскими паспортами могут запретить покидать полуостров
22.03.22 12:58

В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
21.03.22 08:09

Крупный продуктовый супермаркет закрывается в Киеве и трех областях
20.03.22 09:16

Украинцев заверили, что дефолта не будет
23.03.22 11:34

В России таинственно исчез Шойгу
21.03.22 15:37

Шмыгаль пообещал переселенцам денежную помощь
Фото и Видео
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.