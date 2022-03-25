Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине

Главное: Руководство Варшавы, Праги и Любляны разработали план спасения Украины. План состоит из десяти пунктов, воплощение которых, по мнению лидеров трех стран, должно было бы прекратить войну России против Украины.

Детали: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане спасения Украины, который был разработан Варшавой, Прагой и Любляной. Об этом говорится в колонке Моравецкого для издания Politico.

Что предлагают Польша, Чехия и Словакия:

1. Отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, чтобы российская экономика не адаптировалась к новым условиям.

2. Ввести единую политику прибежища для российских солдат, которые отказываются выполнять приказы Кремля.

3. Полностью остановить российскую пропаганду в Европе.

4. Закрыть порты для российских кораблей.

5. Ввести блокаду движения автомобильного транспорта как в Россию, так и из России.

6. Ввести санкции не только против олигархов, но и против всего российского бизнеса.

7. Остановить выдачу виз всем гражданам России, чтобы российский народ понял, что несет ответственность за войну против Украины, и отвернулся от Путина.

8. Ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия».

9. Ввести запрет на экспорт в Россию технологии, которые могут быть использованы в военных целях.

10. Исключить Россию из всех международных организаций.

«Если это не остановит войну, надо идти дальше. В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами», — подчеркнул Моравецкий.

Как пояснил польский премьер, если не остановить Путина сейчас, то он будет двигаться только дальше.

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