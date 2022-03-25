Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ

Агата Кловская
25.03.22 14:48
362
Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ

Главное: Сейчас РФ прибегает к тактике осады городов, бомбардируя их издалека, а ее сухопутные войска в основном находятся в застое. Но, по информации зарубежных СМИ, Путин планирует расширить войну в Украине.

Детали: Война в Украине приближается к новой, потенциально более опасной фазе, пишет АР в пятницу, 25 марта.

Издание считает, что президент РФ Владимир Путин планирует пополнять наземные силы, истощенные противостоянием с ВСУ, атаковать поток оружия, поступающего украинским защитникам с Запада, «и в целом эскалировать, или расширить, войну в Украине».

«Несмотря на то, что ему не удалось одержать быструю победу, Путин не сдается перед лицом растущего международного давления, включая санкции, ударившие по его экономике. Западный мир в значительной степени настроен против Путина, но нет никаких признаков того, что он теряет поддержку со стороны большинства российского общества, которое в основном полагается на контролируемое государством телевидение для получения информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники демонстрируют новые признаки уверенности, поскольку силы вторжения пытаются перегруппироваться.

«Несовершенство России в Украине может быть самым большим потрясением войны на данный момент. После двух десятилетий модернизации и профессионализации путинские силы оказались плохо подготовленными, плохо скоординированными и на удивление остановимыми», — сказано в статье.

Вице-маршал авиации Мик Смит, лондонский атташе по вопросам обороны в Вашингтоне, говорит, что, по оценкам британской разведки, украинские силы, вероятно, отбили два города к западу от столицы Киева.

«Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить собственное наступление на Киев», — заявил Смит.

Издание отмечает, что Путин прибегает к тактике осады ключевых украинских городов, бомбардируя их издалека, а его сухопутные войска в основном находятся в застое.

Филип Бридлав, генерал ВВС в отставке, который с 2013 по 2016 год был главнокомандующим НАТО в Европе, а сейчас является специалистом по Европе в Институте Ближнего Востока, сказал, что Украина, возможно, не выиграет войну сразу, но исход будет определяться тем, кто Зеленский готов пойти на урегулирование путем переговоров.

«Я думаю, маловероятно, что Россия потерпит поражение на поле боя в деталях», — сказал Бридлав, потому что у России есть большой резерв сил, который она может использовать. Но Украина может расценить победу как принуждение России заплатить такую ​​высокую цену, что она готова заключить сделку и уйти.

«Я думаю, что шансы на это есть», — сказал Бридлав.

В тему: В Российской армии возникли серьезные проблемы с финансированием.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, политика, война

Комментарии

Статьи

22.03.22 20:33

Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны

Автор: Агата Кловская

Дайджест

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
21.03.22 22:21

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 15:48

Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине
25.03.22 15:40

Игуменья УПЦ рассказала о помощи пострадавшим и призвала усилить молитвы за мир
25.03.22 15:28

Управляющий делами УПЦ рассказал, какой народ выйдет из войны победителем
25.03.22 15:21

Байден готовит «значительную речь» по Украине
25.03.22 14:12

В Российской армии возникли серьезные проблемы с финансированием
25.03.22 13:57

Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
25.03.22 13:19

В России могут вернуть смертную казнь
25.03.22 13:10

Епископ УПЦ призвал власти РФ прекратить войну
25.03.22 12:45

На Буковине Румынская Церковь передала онкобольным гуманитарную помощь
25.03.22 15:48

Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине
25.03.22 15:21

Байден готовит «значительную речь» по Украине
25.03.22 12:16

В Украине отменили ВНО
25.03.22 11:20

Российские СМИ сообщили о смерти Жириновского
25.03.22 10:57

Стало известно, сколько людей принудительно вывезли из Украины в Россию
24.03.22 16:57

В Украине более 10 городов остались без питьевой воды
24.03.22 16:09

В ЕС назвали главную цель России в войне против Украины
24.03.22 15:37

Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
24.03.22 12:44

В НАТО озвучили общие потери российской армии в Украине
24.03.22 11:32

Министр агрополитики Лещенко подал в отставку
21.03.22 07:45

В Украину могут ввести миротворцев
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
23.03.22 11:22

Жителям Крыма с российскими паспортами могут запретить покидать полуостров
22.03.22 12:58

В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
21.03.22 08:09

Крупный продуктовый супермаркет закрывается в Киеве и трех областях
20.03.22 09:16

Украинцев заверили, что дефолта не будет
23.03.22 11:34

В России таинственно исчез Шойгу
21.03.22 15:37

Шмыгаль пообещал переселенцам денежную помощь
Фото и Видео
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.