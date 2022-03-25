Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ

Главное: Сейчас РФ прибегает к тактике осады городов, бомбардируя их издалека, а ее сухопутные войска в основном находятся в застое. Но, по информации зарубежных СМИ, Путин планирует расширить войну в Украине.

Детали: Война в Украине приближается к новой, потенциально более опасной фазе, пишет АР в пятницу, 25 марта.

Издание считает, что президент РФ Владимир Путин планирует пополнять наземные силы, истощенные противостоянием с ВСУ, атаковать поток оружия, поступающего украинским защитникам с Запада, «и в целом эскалировать, или расширить, войну в Украине».

«Несмотря на то, что ему не удалось одержать быструю победу, Путин не сдается перед лицом растущего международного давления, включая санкции, ударившие по его экономике. Западный мир в значительной степени настроен против Путина, но нет никаких признаков того, что он теряет поддержку со стороны большинства российского общества, которое в основном полагается на контролируемое государством телевидение для получения информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники демонстрируют новые признаки уверенности, поскольку силы вторжения пытаются перегруппироваться.

«Несовершенство России в Украине может быть самым большим потрясением войны на данный момент. После двух десятилетий модернизации и профессионализации путинские силы оказались плохо подготовленными, плохо скоординированными и на удивление остановимыми», — сказано в статье.

Вице-маршал авиации Мик Смит, лондонский атташе по вопросам обороны в Вашингтоне, говорит, что, по оценкам британской разведки, украинские силы, вероятно, отбили два города к западу от столицы Киева.

«Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить собственное наступление на Киев», — заявил Смит.

Издание отмечает, что Путин прибегает к тактике осады ключевых украинских городов, бомбардируя их издалека, а его сухопутные войска в основном находятся в застое.

Филип Бридлав, генерал ВВС в отставке, который с 2013 по 2016 год был главнокомандующим НАТО в Европе, а сейчас является специалистом по Европе в Институте Ближнего Востока, сказал, что Украина, возможно, не выиграет войну сразу, но исход будет определяться тем, кто Зеленский готов пойти на урегулирование путем переговоров.

«Я думаю, маловероятно, что Россия потерпит поражение на поле боя в деталях», — сказал Бридлав, потому что у России есть большой резерв сил, который она может использовать. Но Украина может расценить победу как принуждение России заплатить такую ​​высокую цену, что она готова заключить сделку и уйти.

«Я думаю, что шансы на это есть», — сказал Бридлав.

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