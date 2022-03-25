Главное: В ГУР Минобороны сообщили, что в российской армии возникли серьезные проблемы с финансированием. В бюджете не предусмотрены средства на обещанные выплаты военным, а из-за санкций деньги на них найти невозможно.

Детали: Главное управление разведки Минобороны Украины в пятницу, 25 марта, рассказало о серьезных проблемах с финансированием у российских военных.

«После обещанных выплат военным у российских военных частей появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно», — говорится в сообщении ГУР Минобороны в Facebook в пятницу.

По данным ГУР, во временно оккупированном Крыму после выплаты «командировочных» тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март — отсутствует.

«Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских „частных военных кампаний“. В их числе учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина — невыполнение условий заключенных контрактов», — рассказали в ГУР Минобороны Украины.

Там также добавили, что боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные «социальные гарантии».

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