Главное: Действующий зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут вернуть смертную казнь. По его словам, мораторий Конституционного Суда России на смертную казнь не является «священным писанием», потому решения суда могут меняться.

Детали: Россия захотела вернуть смертную казнь за некоторые преступления. Такое заявление сделал в интервью российскому «РИА Новости» экс-президент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Если возвращаться к сегодняшней ситуации, она является такой, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основываются на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что, если все будет спокойно, эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции также могут быть пересмотрены», — заявил Медведев.

По его словам, мораторий Конституционного Суда России на смертную казнь не является «священным писанием», потому решения суда могут меняться.

В тему: В России всерьез заговорили о возвращении смертной казни еще в 2015 году.