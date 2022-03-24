Украинцы рассказали, за какой период удастся полностью отстроить страну

Главное: Более половины украинцев уверены, что за пять лет после окончания войны можно будет полностью отстроить страну. Подавляющее большинство респондентов (90%) считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины должна РФ.

Детали: Больше половины опрошенных украинцев (51%) уверены, что за пять лет после окончания войны можно будет отстроить страну. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

13% респондентов считают, что для восстановления страны хватит и одного года.

В этом большую уверенность проявляют жители западных областей, молодежь и те, кто вынужденно покинул свой населенный пункт.

«Молодежь обычно более оптимистично настроена. Люди, покинувшие свои дома, живут надеждой, что с их домом все будет хорошо», — отметили социологи.

Отмечается, что при этом граждане собираются присоединиться к восстановлению страны — 61% хотят поддержать финансово или же пойти работать на строительство. 33% хотели бы, но не имеют такой возможности. И только 5% полагают, что это должны делать исключительно власти.

Больше к восстановлению готовы приобщиться жители центрального региона, в возрасте от 18 до 50 лет и покинувшие свой населенный пункт.

Подавляющее большинство респондентов (90%) считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия. 21% опрошенных считает, что к этому должны присоединиться европейские страны, 17% — международные организации, 12% — США и только 10% — Украина.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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